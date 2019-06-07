شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة نادره تنشر لاول مرة للزعيم صالح… مع ابنائه “قديمه جدا” ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تجمعه مع أبناءه في احد الاعياد.وفي الصورة يظهر صالح، وبجوره نجله الاكبر احمد، وابناءه الاخرين الاصغر. وتذكر الناشطون الصورة، التي تأتي بالتزامن مع احتفلات اليمنيين بعيد الفطر المبارك، وتبادلهم الصور على وسائل التواصل الاجتماعي

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