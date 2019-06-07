شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن عن حل نهائي لأزمة اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، إن الدول الغربية رفضت الحلول السياسية التي عرضتها طهران لإنهاء الأزمة في اليمن. وخلال تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" قال ظريف :" مرة تلو الأخرى تم رفض عروضنا للخروج السياسي في اليمن". يشار إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، رفضت الالتزام بالقرارات الدولية واتفاق السويد لإنهاء الحرب في اليمن.



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