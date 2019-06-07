ماذا قالت ماريا قحطان بعد شائعة تفجير حفلها الفني بعدن؟

نفت الطفلة الفنانية اليمنية ماريا قحطان ما اشيع حول حدوث انفجار لقنبلة صوتيه ليلة امس في حفلها الفني بعدن.

ونشرت ماريا قحطان صورة لها من الحفل وعلقت عليها بالقول : من حفلة اليوم في عدن أنا بخير والجميع بخير ولا صحة لأي إشاعات يتداولها البعض عنا.

وكانت بعض المواقع اليمنية المحسوبة على الحوثيين أشاعت بانفجار قنبلة صوتية في حفل ماريا قحطان في مدينة عدن وهو ما لم يثبت صحته.

وكان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو يظهر أصوات الألعاب النارية التي تم إطلاقها خلال حفل ماريا قحطان ويتم الترويج لها على أنها قنبلة صوتية أفسدت الحفل.

وقدّم العديد من محبي ماريا قحطان التهاني لها بمناسبة نجاح الحفل وأشادوا بما تقدمه من أعمال فنية.

Advertisements

وتعتبر ماريا قحطان هي إحدى النجمات التي تمّ كشف موهبتهن في برنامج The Voice Kids أحلى صوت الموسم الثاني عام 2018.

أبهرت ماريا قحطان لجنة الحكم في برنامج The Voice Kids في مرحلة الصوت وفي المرحلة التالية اختارت أن تكون ضمن فريق كاظم الساهر بعد أن استدار لها الحكام الثلاثة فأتيحت لها فرصة الاختيار.

اختارها كاظم الساهر لتخوض مرحلة المواجهة حيث غنت أغنية مقادير للفنان طلال مداح وأبهرت الجمهور ولجنة الحكم ثم تم اختيارها للمشاركة في النهائيات.

وعلى مدى مشوارها الفني القصير نجحت ماريا قحطان في جذب الجماهير في العديد من الدول العربية نظرًا لجمال صوتها وحضورها على المسرح.