وكيل حضرموت يُشيد بجهود مؤسسة كهرباء الساحل

أشاد وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش، بجهود مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت في إعادة التيار الكهربائي لمعظم مناطق الساحل.

جاء ذلك خلال تفقده ، اليوم ،الأوضاع في مدينة المكلا جراء تعرضها للامطار الرعدية متوسطة الغزارة في الساعات الاولى من ،صباح الجمعة.

داعيا المواطنين الى التعاون مع الفرق الفنية لإصلاح الاعطال، وكذا التعامل السليم والالتزام بالاشعارات التي تصدرها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت في مثل هذه الحالات لضمان استمرارية الخدمة وعدم حدوث انسداد وطفح للمجاري في الشوارع.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" تابعها "الخليج 365" - اطلع وكيل أول محافظة حضرموت على اوضاع المناطق الشرقية للمحافظة جراء تعرضها لهطول امطار رعدية متوسطة الغزارة.

وحث وكيل أول حضرموت على رفع التجهيزات والاستعدادات لتفادي اية أضرار محتملة ، وتنظيم الجهود المجتمعية في مساعدة المواطنين.