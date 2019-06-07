الكشف عن آخر مستجدات أوضاع جبهات الضالع

كشفت مصادر عسكرية، عن آخر مستجدات الأوضاع بجبهات محافظة الضالع.

وبحسب مصادر "الخليج 365"، دارت اشتباكات بين أفراد مريس و بإسناد اللوائين 83 مدفعية واللواء الرابع احتياط من جهه، وبين المليشيات الإيرانية من جهه أخرى في جبهه مريس.

ويأتي هذا بعد خسائرها في جبهة الازارق.

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ولجأت المليشيات الإيرانية إلى القصف العشوائي على أحياء مدينة قعطبة وإصابة طفلين وتضرر منزلين،واستمرت المليشيا تقصف الاحياء السكنية بصواريخ الكاتيوشا وسط أنباء عن إصابات أخرى في أوساط المدنيين.

ولقي26 من ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم بينهم قيادات في مديرية الأزارق بالضالع.

وكانت القوات المشتركة تقدمت وحررت قرى "الرباط" والشجفا والشبهة"، فيما سقط "جبل المشمر" اكبر مواقع جبهة الازارق بيد ابطال القوات المشتركة.