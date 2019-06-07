نجران ترد بالفعل على تزوير الجزيرة بوق طهران الإعلامي

ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن أھالي نجران ردوا على ادعاءات وأكاذیب قناة الجزیرة القطریة بالفعل ولیس بالقول فقط، لتواصل المنطقة احتفالاتھا بعید الفطر المبارك في أمن وأمان، في التحام كامل مع أمیرھا الأمیر جلوي بن عبدالعزیز بن مساعد، الذي افتتح مساء أول من أمس فعالیات مھرجان صیف نجران 40.

ووفق متابعة "الخليج 365"، یأتي ھذا في وقت دأبت فیھ قناة الجزیرة على تزویر الحقائق، وغض الطرف عن انتصارات المرابطین في الحد الجنوبي، وردع میلیشیات الحوثي الإیرانیة، وتدعي بھتانا سیطرة المتمردین على 20 موقعا للجیش السعودي في نجران جنوب المملكة.

وتفعل القناة ذلك بصفتھا بوقا إعلامیا لطھران.

افتتح أمیر منطقة نجران الأمیر جلوي بن عبدالعزیز بن مساعد مساء أول من أمس، فعالیات مھرجان صیف نجران 40 ،حیث أقیم حفل خطابي، تخللتھ كلمة لأمین المنطقة المھندس حمد عیبان، وقصیدة شعریة، ثم فیلم بعنوان "لمسة وفاء" یستعرض تضحیات وبطولات الجنود المرابطین بالحد الجنوبي.