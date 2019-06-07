إنهيار صخري يغلق الطريق الوحيد الرابط بين عدن ومدينة تعز .. صور

تسبب إنهيار صخري سببته الأمطار بإغلاق الطريق الوحيد الذي يربط العاصمة المؤقتة عدن بالمناطق المحررة في مدينة تعز .

وافاد مراسل الخليج 365 ان صخور ضخمة اغلقت طريق هيجة العبد التابع لمدينة التربة جنوب غرب، محافظة تعز مما أعاق حركة مرور المركبات من الطريق الذي يعتبر الطريق الوحيد المؤدي، إلى قلب مدينة تعز.

وذكر مراسلنا ان هناك جهود تبذل حاليا من قبل المقاومة لاستكمال فتح الطريق من خلال ازالة الصخور التي انهارت وادت إلى اغلاقه.