وزير الأوقاف يكشف أعداد المعتمرين اليمنيين مؤكداً: الإقبال لأول مرة بتاريخ اليمن

كشف مسؤول في الحكومة الشرعية، عن أعداد المعتمرين اليمنيين منذ بداية العام الهجري.

وأوضح الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، أن عدد المعتمرين اليمنيين الذين أدوا العمرة حتى الآن بلغ 350 ألف معتمر يمني منذ بداية العام الهجري، لافتاً إلى أن هذا الإقبال الكثيف ولأول مرة في تاريخ اليمن يعود إلى سهولة الإجراءات وانخفاض الأسعار وامتيازات كثيرة لم تعهدها العمرة من قبل.

وأضاف في تصريح نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365" - أن «حجم التسهيلات الممنوحة للمعتمرين اليمنيين كبير وتجاوز ما كان متوقعاً، في وقت باتت فيه العمرة متنفساً للشعب اليمني بعد انقطاع لمدة 4 سنوات بسبب الحرب التي شنها الانقلابيون» بحسب تعبير الوزير.

وأشار عطية إلى أن هناك منفذاً برياً وحيداً يمر من خلاله المعتمرون اليمنيون إلى الأراضي السعودية، فيما كان قبل اندلاع الحرب الإيرانية على الشعب اليمني أكثر من 6 منافذ برية.

وقال: «هذا المنفذ البري الوحيد هو منفذ الوديعة الذي تمت توسعته مرات عدة وتكثيف الورديات العاملة فيه من (الجانب السعودي)، وتجاوزنا مشكلة التكدس التي كانت تهدد مرور هذه الجموع البشرية الهائلة، وقمنا بدورنا بإنشاء لجان ميدانية تتبع الأوقاف في المنفذ اليمني لتذليل وترتيب حركة المعتمرين، ولم تسجل أي حادثة تذكر».

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وفي رده على سؤال بشأن التأكد من عدم اندساس أي عناصر حوثية ضمن صفوف المعتمرين، أجاب الدكتور أحمد بقوله: «بالنسبة لدخول عناصر حوثية ضمن المعتمرين، هناك إجراءات احترازية تقوم بها وزارة الداخلية والأجهزة العسكرية سواء عند قطع جواز المعتمر أو من خلال تحركات المعتمرين في الطرق المؤدية للمنفذ أو في المنفذ نفسه، وهذه الجهات الأمنية والعسكرية في البلدين هي المعنية بالجوانب الأمنية؛ وليست من ضمن مهام وزارة الأوقاف والإرشاد».

إلى ذلك، أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أن الاستعدادات لموسم حج هذا العام «جارية على قدم وساق، وتم إكمال مرحلة التسجيل بشكل كامل».

وأضاف: «هناك لجان تعمل على مدار العام استعداداً وترتيباً وتنظيماً لموسم حج هذا العام، ونريده أن يكون موسماً نموذجياً بعد أن حصدنا المركز الأول من بين 165 دولة وبعثة حج في الموسم الماضي، وعدد الحجاج اليمنيين هذا العام 24 ألفاً و255 حاجاً تم الانتهاء من تسجيلهم في آخر شهر مارس (آذار) الماضي وتم تسجيل جميع حجاج هذا العام كاملاً».

وتوعد عطية وكالات الحج اليمنية التي ترتكب أي مخالفات أو رفع للأسعار بعقوبات رادعة وإيقاف نشاطها بالكامل، وقال في هذا الخصوص: «نحن نراقب حركة التسجيل في المحافظات المحررة، ونفحص سندات الحجاج، ونتأكد من ذلك عند دخول جميع الحجاج إلى الأراضي المقدسة، وعند ثبوت أخذ أي وكالة حج مبالغ زيادة نقوم بمعاقبتها؛ بل وإيقافها، وقمنا بإيقاف عدد من الوكالات المخالفة».