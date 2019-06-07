تشهد بعض مناطق سقطرى وبحر العرب باتجاه سواحل ومرتفعات حضرموت قدوم سحب استوائية مُحملة بالأمطار الغزيرة. ويتوقع أن تطال تلك الأمطار المصحوبة برياح شديدة جنوب وغرب وادي حضرموت. وشددت جهات الطقس المواطنين على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من السيول المتدفقة من الأودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سُحب استوائية مُحملة بالأمطار الغزيرة باتجاه حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.