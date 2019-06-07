كاتب كويتي: حرب اليمن المنتصر فيها هو التحالف العربي وإن طال أمدها

أكد الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، أن حرب اليمن المنتصر فيها هو التحالف العربى وإن طال أمدها، موضحا أن هذه الحرب استطاعت أن توقف التمدد الإيراني علي دول شبه الجزيرة وهو حلم النظام الايراني الارهابي.
وأضاف الكاتب الكويتى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": سيتذكر عرب دول الخليج جيش السعودية والإمارات والكويت وكل الجيوش التي ساهمت بهذه الحرب لصد جيوش الفرس عن العبث بمكة والمدينة ومقدساتنا.
وتابع أحمد الجار الله: المعلومات الأمريكية تقول إن الرئيس الأمريكى دوانالد ترامب مدرك أن النظام الايراني سيحاول اللعب علي الوقت وهو الذي لن يحدث أمريكا وحلفائها لن يسمحوا للنظام الإيراني بتخطي وقت محدد أما قبول الشروط أوفعل ماهو مكروه.
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