أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الجمعة، الموافق 7 يونيو 2019م، وهي كالتالي: منظمة يمنية: تعذيب مرعب يؤدي إلى الموت للمختطفين في سجون الحوثي

https://www.alyamanalaraby. com/393472 الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع تأهيل المستشفى الريفي بتعز

https://www.alyamanalaraby. com/393475

تعرف على أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/393485 قطع التيار الكهربائي بالمكلا إثر هطول أمطار غزيرة بساحل حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/393496 خفر السواحل تحذر من اضطراب مداري على مدن وسواحل حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/393497 أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بصنعاء اليوم الجمعة

https://www.alyamanalaraby. com/393502 أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بحضرموت اليوم الجمعة

https://www.alyamanalaraby. com/393504 تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في عدن اليوم

https://www.alyamanalaraby. com/393506 أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بمأرب اليوم الجمعة

https://www.alyamanalaraby. com/393507. مكتب حقوق الإنسان بتعز يستنكر الصمت الدولي إزاء جرائم المليشيا

https://www.alyamanalaraby. com/393522 ترامب: إيران تدعم الإرهاب في سوريا واليمن

https://www.alyamanalaraby. com/393523 Advertisements مقتل معتقلين تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي

https://www.alyamanalaraby. com/393527 مصادر: قوات الشرعية تسيطر على كامل الشريط الحدودي مع السعودية

https://www.alyamanalaraby. com/393528 منظمة حقوقية تدين انتهاكات المليشيا ضد المدنيين خلال أيام العيد

https://www.alyamanalaraby. com/393530 البيضاني: بعض اليمنيين يدافعون بحمق عن قناة الجزيرة

https://www.alyamanalaraby. com/393540 استشهاد وإصابة 6 مواطنين جراء سقوط قذيفة حوثية على حي سكني بالحديدة (أسماء)

https://www.alyamanalaraby. com/393548 إصابة طفلين وتضرر منزلين وسط مدينة قعطبة بقصف لمليشيا الحوثي

https://www.alyamanalaraby. com/393558 مليشيا الحوثي الإرهابية تحول عيد اليمنيين إلى مناسبة حزينة

https://www.alyamanalaraby. com/393562 العزكي "لليمن العربي": سعيد جدا من اول حفلة أقيمها في اليمن وهي في حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/393564 صحيفة تسلط الضوء على انتصارات القوات الجنوبية بالضالع

https://www.alyamanalaraby. com/393567

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