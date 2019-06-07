أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

منظمة يمنية: تعذيب مرعب يؤدي إلى الموت للمختطفين في سجون الحوثي
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الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع تأهيل المستشفى الريفي بتعز
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قطع التيار الكهربائي بالمكلا إثر هطول أمطار غزيرة بساحل حضرموت
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خفر السواحل تحذر من اضطراب مداري على مدن وسواحل حضرموت
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أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بمأرب اليوم الجمعة
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ترامب: إيران تدعم الإرهاب في سوريا واليمن
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مقتل معتقلين تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي
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