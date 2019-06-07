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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الجمعة، الموافق 7 يونيو 2019م، وهي كالتالي: 

منظمة يمنية: تعذيب مرعب يؤدي إلى الموت للمختطفين في سجون الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/393472

الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع تأهيل المستشفى الريفي بتعز
https://www.alyamanalaraby.com/393475
  تعرف على أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/393485

قطع التيار الكهربائي بالمكلا إثر هطول أمطار غزيرة بساحل حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/393496

خفر السواحل تحذر من اضطراب مداري على مدن وسواحل حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/393497

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بصنعاء اليوم الجمعة
https://www.alyamanalaraby.com/393502

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بحضرموت اليوم الجمعة
https://www.alyamanalaraby.com/393504

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في عدن اليوم
https://www.alyamanalaraby.com/393506

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بمأرب اليوم الجمعة
https://www.alyamanalaraby.com/393507.  مكتب حقوق الإنسان بتعز يستنكر الصمت الدولي إزاء جرائم المليشيا
https://www.alyamanalaraby.com/393522

ترامب: إيران تدعم الإرهاب في سوريا واليمن
https://www.alyamanalaraby.com/393523

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مقتل معتقلين تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/393527

مصادر: قوات الشرعية تسيطر على كامل الشريط الحدودي مع
https://www.alyamanalaraby.com/393528

منظمة حقوقية تدين انتهاكات المليشيا ضد المدنيين خلال أيام العيد
https://www.alyamanalaraby.com/393530

البيضاني: بعض اليمنيين يدافعون بحمق عن قناة الجزيرة
https://www.alyamanalaraby.com/393540

استشهاد وإصابة 6 مواطنين جراء سقوط قذيفة حوثية على حي سكني بالحديدة (أسماء)
https://www.alyamanalaraby.com/393548

إصابة طفلين وتضرر منزلين وسط مدينة قعطبة بقصف لمليشيا الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/393558

مليشيا الحوثي الإرهابية تحول عيد اليمنيين إلى مناسبة حزينة
https://www.alyamanalaraby.com/393562

العزكي "لليمن العربي": سعيد جدا من اول حفلة أقيمها في اليمن وهي في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/393564

صحيفة تسلط الضوء على انتصارات القوات الجنوبية بالضالع
https://www.alyamanalaraby.com/393567

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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