صحيفة تسلط الضوء على انتصارات القوات الجنوبية بالضالع

سلطت صحيفة "الشرق الأوسط"، الضوء على الانتصارات التي حققتها القوات الجنوبية، والتي كان آخرها مقتل 27 انقلابياً بينهم 4 قيادات من صفوف الحوثي البارزين.

وقالت الصحيفة إن المحافظة تشهد عملية عسكرية واسعة من القوات الجنوبية بإسناد من التحالف العربي، وذلك لاستكمال تحريرها من مليشيات الحوثي.

ولفتت إلى أن المواجهات بلغت أشدها في الجبهات الشمالية والغربية لمديرية قعطبة شمالاً والتي تم تطهير مدينتها من الحوثيين.

وأشارت إلى أن القوات الجنوبية أحرزت تقدماً جديداً في مديرية الأزارق شمال الضالع، كما سيطرت على عدد من القرى بعد معارك عنيفة شهدتها الجبهة، وسقط فيها قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين.

وشددت على أن ذلك تزامن مع غارات مقاتلات للتحالف استهدفت تحركات وتجمعات لمليشيات الحوثي شمال مديرية قعطبة.