العزكي "لليمن العربي": سعيد جدا من اول حفلة أقيمها في اليمن وهي في حضرموت

وقال العزكي "لليمن العربي"، إنه سيقدم الوانا مختلفة يمنية وغير يمنية، كما انه سيقدم أغان خاصة به في الحلفة التي ينتظرها جمهور النجم الشاب في حضرموت على أحر من الجمر.
ونوه العزكي، أنه يجب على الأشخاص الموهوبين استغلال الفرص التي تأتيهم والأستفاده منهم .. موكدا أنه يطمح لأن يصل لأكثر مما هو عليه حاليا.
وفيما يلي نص الحوار:
* هل بالامكان ان تحدثنا عن بعض ترتيبات احتفال "عيدنا مكلانا"، وكيف أتت هذه الفرصة لعمار العزكي؟
** تواصلت معي الاستاذة شهد مديرة مؤسسة الكمال، حول الحفلة وتلقيت دعوة لأحيائها.
ومن ضمن الترتيبات الخاصة بالفعالية، اشترطت تأمينها لتجنب أي خلل قد يحدث خلالها أو مشاكل من اطلاق الرصاص وغيره كإجراء احترازية، رغم ان مدينة المكلا منطقة آمنة والحياة فيها لا توجد فيها اي مشاكل ولله الحمد.
* ماذا تعتزم تقديمه في احتفال "عيدنا مكلانا"، وهل هناك أعمال جديدة أنت في صدد طرحها؟
** ساقدم الوان يمنية وغير يمنية، وأغاني خاصة بعمار العزكي، وأنا أثق أن اختياراتي ستعجب الجمهور، ولدينا فرقة راقصة وهم شباب لهم شهرتهم في الساحة اليمنية .
* هل خطر في بالك أن تقدم بعض الأغاني الحضرمية الدارجة في الغالب على مستوى حضرموت فقط، بغرض ابرازها على مستوى الوطن العربي، نظرا للمكانة التي يحتلها العزكي في قلوب المتابعين والمعجبين داخل وخارج الوطن.
** الأغاني اليمنية في دمي ودم كل فنان يتذوق الطرب، وبالطبع ساقدم اغاني حضرمية، وبطبيعة الحال فالفنان من غير المعقول ان يذهب لمكان معين ولا يغني اللون الخاص به. والأغاني الحضرمية لا بد منها، خصوصا أغاني الفنان الكبير ابوبكر سالم رحمه الله؛ وذلك ليس لان عمار العزكي واليمنين يحبونها فقط؛ بل لأن العالم العربي يحبها.
ماذا تود أن تقول لمتابعي ومعجبي عمار العزكي في حضرموت عبر "الخليج 365"؟
** أنا سعيد جدا من اول حفلة أقيمها في اليمن وهي في حضرموت، وسعيد اكثر بالمستوى الامني الذي تنعم به، وسنغني ونضحك في الاحتفال، وهنيئا لهم بهذا الأنجاز، ونسأل الله أن يعم الأمن والامن ربوع وطننا الحبيب وأحيي حفلات في كل المناطق اليمنية، وأنا بالأصل فنان يمني أريد أن يكون النصيب الأكبر لبلادي.
* هل هذه زيارتك الأولى لحضرموت؟
** زيارتي الاولى لحضرموت كانت في 2006 او 2007، احييتها في مهرجان 1200 عريس وكنت متشدا اسلاميا تلك الفترة فقط، لكن الآن الأمر مختلف وأصبحت أقدم أكثر مما كنت عليه في السابق.
* وأخيرا.. ما هي رسالت "عمار العزكي" للشباب الطموح؟
** عمار العزكي بدأ من الصفر، وكانت هناك صعوبات عائلية وصعوبات مادية، وعمار العزكي شخص عادي، لكن طموحي كان كبيرا، وأطمح لأن أصل لما هو أكبر مما أنا عليه الآن، ولطالما كنت اعتمد على قاعدتين أساسيتين في حياتي، اولا: الثقة بالله، وثانيا: اختيار الفرص واغتنامها وأنصح بشدة أي شخص موهوب بأن لا يتردد في اغتنام الفرص التي يسخرها الله له.
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