العزكي "لليمن العربي": سعيد جدا من اول حفلة أقيمها في اليمن وهي في حضرموت

أكد الفنان الشاب نجم "أرب آيدول"، عمار العزكي، الذي يحيي مساء اليوم الجمعة، حفلا فنيا بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، أنه سيقدم ألوانا فنية مختلفة سيستحسنها الجمهور.

وقال العزكي "لليمن العربي"، إنه سيقدم الوانا مختلفة يمنية وغير يمنية، كما انه سيقدم أغان خاصة به في الحلفة التي ينتظرها جمهور النجم الشاب في حضرموت على أحر من الجمر.

ونوه العزكي، أنه يجب على الأشخاص الموهوبين استغلال الفرص التي تأتيهم والأستفاده منهم .. موكدا أنه يطمح لأن يصل لأكثر مما هو عليه حاليا.

وفيما يلي نص الحوار:

* هل بالامكان ان تحدثنا عن بعض ترتيبات احتفال "عيدنا مكلانا"، وكيف أتت هذه الفرصة لعمار العزكي؟

** تواصلت معي الاستاذة شهد مديرة مؤسسة الكمال، حول الحفلة وتلقيت دعوة لأحيائها.