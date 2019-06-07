مليشيا الحوثي الإرهابية تحول عيد اليمنيين إلى مناسبة حزينة

حولت مليشيا الحوثي الإرهابية عيد اليمنيين إلى مناسبة حزينة، ففي اليوم الثالث من أيام عيد الفطر المبارك، شنت المليشيا المدعومة من إيران، سلسلة هجمات إرهابية دامية أدت إلى مقتل وجرح 8 مدنيين، فيما سجل تقرير حكومي مقتل وجرح 12 طفلا بتعز خلال الـ72 ساعة الماضية.

ففي محافظة صعدة، شمالي البلاد، قالت مصادر حقوقية وعسكرية، إن مليشيا الحوثي أعدمت 3 شباب من أسرة واحدة، وذلك ضمن سلسلة جرائم طائفية وعنصرية نفذتها أيام عيد الفطر.

وذكرت المصادر أن المليشيا نفذت جريمة بشعة ضد 3 أشقاء هم: (سليم، كمال، جميل) أحمد محمد مناع بعد مخالفتهم معتقداتها ورفضهم الانصياع لفكرها الطائفي العنصري.

إلى جنوبي البلاد، قصف الحوثيون بعدة صواريخ كاتيوشا منازل السكان في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، مما أدى الى تدمير منزلين وإصابة 4 مدنيين بينهم طفلان، بجروح متفاوتة.

كما أصيب مدني في مدينة حيس جنوبي الحديدة، غربي البلاد، إثر استهدافه من قبل قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وفي تعز، جنوب غرب البلاد، أسفرت هجمات حوثية دامية شنتها مع حلول أيام عيد الفطر عن مقتل وإصابة 16 طفلا، وذلك بعد قصفها بالقذائف المدفعية واستهداف قناصتها للأطفال من التلال الجبلية المطلة على الأحياء السكنية، حسب مصادر في الحكومة اليمنية.

وندد مكتب حقوق الإنسان بتعز، في بيان وصل "العين الإخبارية"، بجرائم الحرب التي تشنها المليشيا الحوثية بحق السكان المدنيين، معبرا عن قلقله الشديد إلى ما وصل إليه الوضع الإنساني نتيجة الجرائم الحوثية المتكررة في ظل الحصار القائم.

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وقال البيان: إن القصف العشوائي الحوثي على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، أسفر عن سقوط مئات المدنيين الأبرياء، داعيا في الوقت ذاته المنظمات المحلية والدولية إلى توثيق جرائم المليشيا تحقيقاً لمبدأ الانتصاف للضحايا.

وعلى صعيد الخروقات الحوثية، قال بيان مقتطف للمقاومة التهامية أن مليشيا الحوثي شنت هجوما انتحاريا عنيفا في المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة تزامنا مع تصعيد انتهاكات ضد وقف إطلاق النار المدعوم من الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن الهجوم الحوثي تركز على محور مطار الحديدة ودوار الجمال في الأطراف الشمالية لحي منظر الشعبي أول الأحياء السكنية للمدينة الساحلية، لافتا إلى أن وحدات المقاومة المشتركة أحبطت هجمات المليشيا وألحقت بمجاميعها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

خسائر حوثية بالضالع وصعدة

وفي سياق التطورات العسكرية، استهدف الجيش اليمني في عملية نوعية آليتين تابعتين لمليشيا الحوثي في محور حجر في قعطبة شمالي الضالع، ما أسفر عن تدميرهما ومصرع جميع من كانوا على متنهما، وفقا لوزارة الدفاع اليمنية.

في جبهة أخرى، فند متحدث الجيش اليمني الرسمي العميد ركن عبده مجلي التقدمات الميدانية المزعومة من قبل الحوثيين قرب الحدود السعودية، بأنها تأتي لإخفاء قصورهم وخسائرهم في "مران" و"كتاف" ومحاور القتال التي تطوق معقلهم صعدة.

وقال في تصريحات صحفية، إن حالة من الارتباك تضرب صفوف مليشيا الحوثي جراء انتصارات الجيش اليمني وقوات التحالف العربي فقدت معه توازنها، مضيفا أن الشرعية تحكم سيطرتها على 60% من مساحة صعدة الإجمالية.