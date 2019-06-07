أصيب طفلين وتضرر منزلين في قصف لمليشيا الحوثي الانقلابية، على حي سكني وسط مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع. وأوضح مصدر محلي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان المليشيا قصفت الاحياء السكنية بصواريخ الكاتيوشا، واستهدفت المنازل والممتلكات الخاصة والعامة، ردا على هزائمها في المواجهات العسكرية مع الجيش الوطني، في مناطق شخب وحمر والعبارئ والريبي والقفلة، و حجر والازارق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة طفلين وتضرر منزلين وسط مدينة قعطبة بقصف لمليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.