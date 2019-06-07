سقط 3 شهداء وثلاثة جرحى جراء سقوط قذيفة حوثية على أحد الأحياء السكنية خلف مقبرة المصريين بالشهداء في مدينة الحديدة غربي اليمن اليوم الجمعة. وفيما يلي أسماء الشهداء والجرحى، وفقا لما نشره الصحافي بسيم جناني عبر صفحته في تويتر: الشهداء: مريم أبوبكر عنبر رقية جعبلي حسن Advertisements يحيى صغير حسن الجرحى: ياسمين أحمد صريبة سامي أحمد صريبة عائشة يحيى صغير

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كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد وإصابة 6 مواطنين جراء سقوط قذيفة حوثية على حي سكني بالحديدة (أسماء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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