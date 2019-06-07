البيضاني: بعض اليمنيين يدافعون بحمق عن قناة الجزيرة

قال الكاتب الصحافي صال البيضاني، إن بعض اليمنيين يدافعون بحمق عن حماقات قناة الجزيرة التي تحولت إلي منبر للدفاع عن الحوثيين.

وأضاف البيضاني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: عندما تسألهم عن سر هذا الدفاع عن الجزيرة التي تجمل صورة قاتلهم!.. يقول لك: من حق قطر ان تدافع عن مصالحها!.

وتابع متسائلا: وانت ما مصلحتك في الدفاع عن مصالح قطر التي تقف مع من يقف ضد مصالح اليمنيين؟.

يشار إلى أن كثيرا من الناشطين المحسوبين على حزب الإصلاح يدافعون باستماتة عن تغطية الجزيرة للحرب في اليمن.