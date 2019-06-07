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منظمة حقوقية تدين انتهاكات المليشيا ضد المدنيين خلال أيام العيد

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دانت منظمة سلام بلا حدود الدولية الانتهاكات التي مارستها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في اليمن خلال اليومين الماضيين.

وقال ممثل منظمة سلام بلا حدود الدولية في اليمن، همدان العليي، إن ميليشيا الحوثي مارست انتهاكات واسعة خلال اليومين الماضيين، بدوافع عرقية وطائفية، في كل من محافظة صنعاء وحجة وعمران والمحويت وصعدة وذمار وإب والبيضاء.

وأكد أن المليشيا «منعت المدنيين من ممارسة شعائرهم الدينية والاحتفال بعيد الفطر المبارك».

كما أكد العليي أن الميليشيا الحوثية اقتحمت المساجد ونفذت حملات اختطافات واسعة لكل من أفطر استجابة لفتوى هيئة علماء اليمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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