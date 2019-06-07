شكرا لقرائتكم خبر عن عدن ... هذا مصير الجاني الذي استهدف حفل "ماريا قحطان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



قال مصدر أمني بعدن انه لايوجد قتلى جرى رمي قنبلة يدوية أثناء الحفل الذي أقامته الفنانة الطفلة ماريا قحطان بمناسبة العيد.

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واورد مضدر تصريحا لمصدر أمني قال فيه "إن الحادث نجم عنه جرحى نتيجة تدافع الجماهير نحو بوابة الملعب للخروج، و الانفجار وقع بعيدا عن الحفل".

واشار المصدر الى ان مفتعل الجريمة رمى بالقنبلة من بعيد وهو على دراجة نارية، الا ان قوات الامن القت القبض عليه.

وكانت الانباء الاولية أفادت بقيام مجهولين بالقاء قنبلة يدوية في الحفل الذي تقيمه الفنانة ماريا قحطان بملعب المنصورة بدن ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى مساء اليوم الخميس.