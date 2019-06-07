شكرا لقرائتكم خبر عن زينبيات الحوثي يقتحمن فنادق ومنتزهات العاصمة صنعاء .. تعرف على السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقل " المنارة نت " عن شهود عيان ، ان مجموعات من زينبيات الحوثي مصحوبات باعداد من عناصر المليشيات قمن باقتحام عدد من مراكز الترفيه في العاصمة صنعاء بما فيها فنادق الدرجة الاولى التي ترتادها بعض العوائل اثناء اجازة العيد لعدم وجود بدائل اخرى مثل السفر الى المدن السياحية و خصوصا الساحلية بسبب الاوضاع التي كان سببها الانقلاب الحوثي.

وقال شهود العيان أن حالة من الهلع و الخوف اصابت الأطفال و النساء و النزلاء عموما في الفنادق والمتنزهات جراء الطريقة التي تم اقتحام بها تلك الفنادق والمنتزهات والتحقيق العلني معهم بعد اخذ البطائق من ارباب الأسر وأستدعاء نسائهم للتحقق حول العلاقة التي تربطهم ببعض و سبب تواجدهم في هذه الاماكن.

وأكدوا بأن هذه الإنتهاكات ليست بغريبة على ميليشيا تفتقر الى ادنى مستويات احترام النفس و تقدير وضع الناس و حريتهم في التنزه و الاحتفال بالمناسبات الدينية و الاجتماعية.



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