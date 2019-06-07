شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فراق طويل وبعد لحظة من قولها "أتمنى أن أرى أبي".. أب يمني يلتقي إبنته الفنانة العالمية "سوزانا" في أوكرانيا (صورة + تفاصيل خاصة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - درس وتزوج في أوكرانيا وعاد إلى مسقط رأسه زنجبار محافظة أبين، على أمل أن تسمح له الظروف بالعودة مرة أخرى لزوجته وطفلته سوزانا.

ولكن أمل المهندس عبدالله ، لم يتحقق بسبب إندلاع الحرب في اليمن وتعرض محافظة أبين لحربين متتاليتين.

كبرت سوزانا مع أمها في اوكرانيا وكبرت معها موهبتها الغنائية حتى اصبحت من مشاهير الغناء العالمي .

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بمناسبة عيد ميلادها استضافتها القناة التلفزيونية الأوكرانية، القناة كانت محضرة لها مفاجأة بعد ان تواصلت مع القنصل واستوضحت عن احوال والدها في زنجبار محافظة أبين .

في كواليس الحفل، مذيعة القناة تسأل سوزانا : ماذا تتمنين في هذه المناسبة؟

أجابت سوزانا : أتمنى ان أرى أبي . فكانت المفاجأة السارة، المهندس عبدالله أمام أبنته وزوجته في جو من الذهول والفرح والسرور.

يذكر ان والد سوزانا المهندس عبدالله كان قد عينه محافظ ابين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم، في وقت سابق مديرا عاما لصندوق النظافة بالمحافظة.