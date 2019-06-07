شكرا لقرائتكم خبر عن . قناة المسيرة تفضح الحوثيين وتكشف عن الضربة القاتلة التي تعرضت لها في قلب العاصمة صنعاء.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت قناة المسيرة الناطقة باسم مليشيات الحوثي ان ما وصفته "طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي" استهدف قبل قليل منطقة الحفا والنهدين بعدة غارات جنوب العاصمة صنعاء. وأضافت "شن الطيران قبل قليل، عدة غارات جوية عنيفة على جبل الحفاء والنهدين بالعاصمة صنعاء، وسط تحليق مكثف لطائراته في سماء العاصمة صنعاء، ومازال التحليق مستمر بشكل مكثف فوق سماء العاصمة.

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