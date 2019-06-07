شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيطر الحوثي على مواقع سعودية كما يزعم وهل قدم محمد العرب استقالته من العربية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بعد مزاعم لجماعة الحوثي وإعلامها الحربي سيطرتها على مواقع في الأراضي السعودية تحدى مراسل قناة العربية هذه الأخبار وقابلها بسخرية كبيرة واتهم اعلام الحوثي انه النسخة الأخرى لقناة الجزيرة القطرية.
وردا على أخبار الحوثي الكاذبة قال محمد العرب(أقدم استقالتي اليوم واعلن اعتزالي الإعلام إذا كان الحوثي يبعد عن حدود نجران اقل من 50 كيلومتر)
واضاف قائلا : لماذا يكذبون ولمصلحة من تستغفلون الناس اعطوني صورة واحدة وانا استقيل امام الناس.
وكانت قناة الجزيرة القطرية قد أعلنت لها في خبر عاجل أن الحوثيين سيطروا على 20 موقعا للجيش السعودي في نجران جنوب السعودية، في الوقت الذي يقاتل الجيش الوطني، مليشيا الحوثي في عمق صعدة.
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