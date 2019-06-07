شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن عن اعتقالات واسعة ومن عدة جنسيات بينهم 10 يمنيين و 34 سعوديا لهذا الأسباب .. وتحذير للمقيمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت رئاسة أمن الدولة في السعودية من القبض على (54) متهماً بارتكاب قضايا تمس أمن الدولة خلال شهر رمضان المبارك، بعدة مواقع وبعدة تهم مختلفة، من ثماني جنسيات. بينهم 34 سعودياً و10 يمنيين و3 باكستانيين وهندي وأردني وسيرلانكيان وسوريان ومتهم فلبيني، وما زالوا رهن التحقيقات لمعرفة مدى تورطهم بارتكاب قضايا تمس أمن الوطن وفقا لصحيفة الجزيرة .

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