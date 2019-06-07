شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة كبيرة بين الشرعية وميليشيا الحوثي تمت بصورة سرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أنهت قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية، الاربعاء، صفقة لتبادل الأسرى عبر “وساطة محلية” تعد الثالثة خلال أقل من شهر.

وقال المتحدث باسم قوات عمليات تحرير الساحل الغربي وضاح الدبيش، في تصريح صحفي إن وساطة محلية نجحت في إتمام صفقة تبادل 78 أسيراً مع الحوثيين.

وأوضح أن العملية شملت الافراج عن 16 أسيراً من القوات الحكومية (بينهم ضابطين من اللواء الثالث عمالقة)، مقابل الإفراج عن 62 أسيراً من الحوثيين.

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وأشار المتحدث الدبيش إلى أن “جميع المفرج عنهم من أسرى معارك الساحل الغربي”.

وكان الحوثيون أعلنوا الأحد الماضي عن تحرير 33 أسيراً من عناصرهم “بوساطة محلية” مقابل الافراج عن القيادي في الحراك الجنوبي أحمد عمر عباد المرقشي (56 عاما) الذي ظل معتقلاً أكثر من 11 عاما.

وكانت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وقعت اتفاقاً مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في ديسمبر الماضي في العاصمة السويدية “ستوكهولم” برعاية الامم المتحدة للافراج عن جميع الاسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل)، لكن الاتفاق تعثر وسط تبادل الاتهامات وتبادل الطرفان الاتهامات في إفشال الاتفاق.