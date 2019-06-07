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اكثر صورة في العيد تثير جدلا واسعا في التواصل الاجتماعي

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عدن - ياسمين التهامي - أثارت صورة منشورة في صفحات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا ودهشة وحسرة كبيرة في اوساط المتابعين.

وقال ابو حاتم العاقل ناشر الصورة معلقا على اطفال في مجالس القات في يوم العيد وقال : بدلا ما يخرجوا الاطفال منتزه ولرحلة الى مكان حلو..زجوا بهم في هذه الافات الذي تدمر عقول الشباب ويتبع القات الدخان.

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اما رئيسة مركز عدن للتوعية من المخدرات سعاد علوي فعلقت :  
منهم من هو مستغرب لوجود هذه الحالة في مجتمعنا او كأنه يراها لأول مرة في حياته ولم يسمع أو يقرأ لنا  من قبل من تحذيرات ومنشورات توعوية ومانقوم به خلال سنوات طويلة ..ولدينا العديد من صور الأطفال وهم في تجمعات تعاطي آفة القات والسجائر والشمة والتمبل . 
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو : 

وتساءلت علوي : من أين سيأتون بالسلوك الحسن وهم يرون قدواتهم على هذا الطريق سائرون آباء وأمهات وإخوة اكبر منهم ومعلمين وقادة عسكريين ورياضيين ومثقفين؟

وآخرون علقوا بصرف النظر عن المكان شمالا او جنوبا فان فإن التصدي الآفة بين الصغار مسؤولية الجميع.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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