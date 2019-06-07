شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيرس يرسل وكيلته للقاء هادي مناقشة إعادة التعامل مع غريفيث (قناة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت قناة اخبارية سعودية أن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيرسل قريبا وكيلته للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، للاجتماع بالرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

وأوضحت قناة “العربية” نقلاً عن مصادر وصفتها بـ”الموثوقة” و”المطلعة” أن الجانبين سيتباحثان حول موضوع التعامل مع مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى اليمن البريطاني، مارتن غريفيث الذي أوقفت الحكومة الشرعية التعامل معه.

وكان هادي وجه في نهاية مايو الماضي رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة وصفته بـ”شديدة اللهجة، اعترض خلالها على “تجاوزات” المبعوث الأممي مارتن غريفث، لافتاً إلى أن الاخير يصر على التعامل مع الحوثيين كحكومة أمر واقع ويساويها بالحكومة الشرعية.

ووجهت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، مؤخراً، خطاباً إلى غوتيريش طالبته بالحضور شخصياً أو مندوب عنه لمناقشة تجاوزات مبعوثه غريفيث.