شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بالعمالقة : سنعيد الحـوثيين إلى جبال مران خلال الأيام القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي الميداني في اللواء الثاني عشر عمالقة ابوهمام الضالعي ” لقد أتينا من جبهة الساحل الغربي لمساندة إخواننا في مختلف جبهات القتال المشتعلة في الضالع وسنلاحق المليشيات وندحرها من كل شبر من المحافظة حتى نعيدها إلى جبال مران خلال الأيام القريبة القادمة

” وأكد ابوهمام الضالعي أن قوات العمالقة تمكنت من التصدي وكسر كل عمليات التسلل للمليشيات الحوثي في جبهة مريس وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح رغم محاولاته في مختلف الجبهات في (تورصة_ وحجر _والفاخر_ ومريس ) وأضاف أبو همام أن معنويات المقاتلين الأبطال مرتفعة وكل يوم يسطرون أروع البطولات الفدائية ضد هذه المليشيات الموالية لإيران مضيفا أن في القريب العاجل سوف يلقنون المليشيات دروسا تنسيهم العودة بالرجوع إلى هذه المناطق مرة أخرى

