شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يعترف بخطأ صيام يوم العيد وينصح السعودية ودول أخرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبدى محمد على الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى للانقلاب، إعترافه بخطأ اجبار المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشياته، بصيام يوم العيد (الثلاثاء الماضي).

وقال الحوثي في تغريدة بصفحته على موقع التدوين المصغر “ تويتر ” ننصح السعودية والدول الأخرى بتشكيل لجنة من جميع رؤساء المراصد في الدول العربية والإسلامية لتنسيق مواعيد الصيام والإفطار حتى لا يفترق المسلمون بعد عامهم هذا.

وكانت مليشيا الحوثي اعلنت ان الثلاثاء الماضي هو المتمم لشهر رمضان، فيما اعلنت الحكومة اليمنية الشرعية والسعودية ودول عربية اخرى ان الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر المبارك.

وظهر هلال شوال بعد مغرب الثلاثاء وشاهده كثير من المواطنين بالعين المجردة وتداولوا صورا له على كافة منصات التواصل الاجتماعي.

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