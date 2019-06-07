شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يستسلم للنوم أمام ملكة بريطانيا بعد قولها هذه الكلمات .. شــاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمالك للنعاس عندما كانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تلقى خطابا ملكيا بمناسبة زيارة الرئيس، وعدد من أفراد عائلته إلى المملكة المتحدة.

والتقطت الكاميرات الرئيس ترامب وقد غلبه النعاس،خلال مشاركته في مأدبة بقصر بكنجهام ضمن زيارة أحد أهدافها التأكيد على العلاقات الاقتصادية بين أمريكا وبريطانيا، وظهر وهو يغمض عينيه مرارا قبل أن يستجمع قواه ويصحو تجنبا للإحراج.

كما تعرض ترامب أيضا لموقف محرج، إلا أن موظف بالقصر حاول إنقاذ الموقف بتدخله لرفع الحرج عن الرئيس الأمريكي.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد سألت ترامب إذا كان يعرف تمثال الحصان الذي قدمه لها أثناء زيارته الماضية، لكن الرئيس ترامب أجاب سلبيا، حيث لم يفهم أن الحديث يدور عن هديته التي أهداها العام الماضي.

بينما حاول مدير مجموعة الهدايا الملكية تيم نوكس تخطي الموقف الحرج قائلاً: " الخيول متشابهة جدا مع بعضها البعض" ، منوها أن ميلانيا ترامب تعرفت على هذه الهدية.