شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة قبل 60 عاما مؤرخ وعالم فلكي يمني يحدد دخول عيد الفطر لعام 1440هجرية بيوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد العالم والمؤرخ الفلكي اليمني الشيخ عبدالواسع بن يحييى بن حسين الواسعي المتوفي منذ اكثر من ستون عاما أن دخول عيد الفطر المبارك لعام 1440 هجرية سيكون هو يوم الثلاثاء من ايام الاسبوع.

جاء هذا التأكيد في كتابه الفلكي الذي يحمل عنوان(كنز الثقات في علم الأوقات)

ويجدر بالإشارة الى أن العالم الفلكي الشيخ عبدالواسع الواسعي الملقب باليماني قد ولد في صنعاء عام1295 هجرية وتوفي 10 رجب 1379هجرية وقد طاف معظم الدول العربية والإسلامية ودرس على يد علمائها وله عدة مصنفات في شتى فنون المعرفة و منها كتاب (كنز الثقات في علم الاوقات) وهو طتاب صغير الحجم غزير المعلومات وقد ضمن بهذا الكتاب جدول حدد فيه بداية كل شهر هجري لمائة عام مستقبلية ومنها العام الهجري 1440 للهجرة..

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