شكرا لقرائتكم خبر عن محامي الرئيس السابق صالح يدعو للاستعانة برجال دولة لاجل الوطن ويذكر اسمائهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح الى الاستعانة برجال دولة وايقاف المناكفات لاجل الوطن والشعب.

وقال محمد المسوري، محامي الرئيس السابق، في تغريدة بصفحته على موقع التدوين المصغر “ تويتر ” ان هناك الكثير من قيادات المؤتمر

رجال دولة يجب الإستعانة بهم في هذه المرحلة لا أن يتم تعطيلهم وتجاهلهم.

واضاف المسوري: وقد أثبتت الأيام الماضية جدارتهم، ومنهم سلطان البركاني وحافظ معياد ونجيب العوج ونبيل الفقيه.

وتساءل المسوري هل إستعنتم بالأخرين؟ واجاب في الوقت ذاته قائلا: ليس لأجلكم ولا لأجلهم وإنما لأجل الوطن والشعب.

وتجري مناكفات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسفه الطرف الآخر لا لشيء؛ إنما من باب التعصب السياسي الاعمى.

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