شكرا لقرائتكم خبر عن حليمة بولند تفاجئ متابعيها بإطلالتها مع بناتها (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، جمهورها بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مع ابنتيها ”مريم وكاميليا“ بزي موحد حلال إحدى الرحلات الترفيهية.

ونشرت حليمة عبر حسابها على ”إنستغرام“ صورة لها مع ابنتيها وهن يرتدين فساتين مزركشة باللونين الأبيض والأحمر والفاتح ”بمبي“ ويصعدن طائرة في مطار آل مكتوم الدولي.

وعلقت بولند على الصورة قائلة: ”أنا مع بناتي الرائعين في رحلة على طائرة خاصة، الاحتفال بعيد الميلاد الرابع لملاكي الصغير كاميليا التوجه نحو وجهتنا المفضلة“.

Advertisements

وحظيت إطلالة حليمة على تفاعل الجمهور الذين تغزلوا في جمالهن ووصفوهن بالقمرات، فيما دعا لهن البعض بأن يصلن بالسلامة.

وكانت حليمة بولند قد كشفت خلال استضافتها في برنامج ”شيخ الحارة“، في مقطع فيديو مسرب انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مصدر ثروتها الضخمة، هي الإعلانات وكل أثاث منزلها هو من الإعلانات، وأن أصحاب الشركات يدفعون لها المال لكي تظهر في إعلاناتهم بحسب قولها.