عاجل: التحالف يبدأ عملية جوية واسعة في صنعاء وهذه اسماء المناطق المستهدفة "اضافة2"

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عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر محلية في العاصمة صنعاء ان العاصمة تشهد انفجارات مدوية جراء غارات عنيفة شنها طيران التحالف العربي. وقالت مصادر أن الطيران شن غارات عنيفة استهدفت مواقع #مليشيات_الحوثي_الإرهابية في جبل #النهدين ومواقع أخرى قرب دار الرئاسة جنوب العاصمة ".. Advertisements إضافة: واستهدف طيران التحالف العربي بعدة غارات معسكر الحفا شرق العاصمة.. ومازال التحليق مستمر حتى اللحظة.

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