شكرا لقرائتكم خبر عن ”بن بريك“ يستغل وفاة عامل النظافة لتحسين صورته امام الناس… وناشطون ماقام به خير من الحكومة الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعى نائب رئيس مايسمى المجلس الانتقالي هاني بن بريك الى حمله للتبرع لاسرة واطفال عامل النظافة الذي توفي وهو يؤدي عمله في عدن

وفتح بن بريك التبرع لأسرة الفقيد “نجدي حسن”، الذي وافته المنيه أثناء أداء عمله في نظافة الشوارع، لافتا إلى أن الفقيد من أبطال المقاومة وجرح في الحرب وكان يعمل بالأجر اليومي، كونه أب لثلاثة أطفال.

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وخلال سلسلة تغريدات عبر صفحته على “تويتر” قال بن بريك، إن “نجدي” ليس له قبيلة تتحرك لأسرته وليس له بعد الله غيرنا نحن أبناء شعبه ووطنه، لافتا على أن الصورة المتداولة له كانت بلباس العمل”.

وتابع:”دافع نجدي عن عدن بروحه وجرح ولم يشمخ ببطولته وعاد ليبحث عن لقمة العيش بكل شرف، والتبرع لأسرته سيكون عن طريق لجنة من أبناء الحي بإشراف صالح العبيدي”.

من جهة شن ناشطون هجوما على هاني بن بريك واصفين مايقوم به هو استغلال لقضية الشاب نجدي حيث ان بن بريك هو قائد مليشيا خارجه عن الدولة بحسب وصفهم

من جهة اخرى قال ناشطون اخرون ردا على اقوال استغلال بن بريك لوفاة العامل ان ماقام به بن بريك خير من الحكومة الشرعية