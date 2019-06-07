شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انفجارات عنيفة ومرعبة تهز العاصمة صنعاء وهرب مفاجئ لمليشيات الحوثي من اهم المواقع.. مواقع الاستهداف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقالت مصادر أن طيران التحالف شن غارات عنيفة استهدفت مواقع مليشيات_الحوثي_ في جبل النهدين ومواقع أخرى قرب دار الرئاسة جنوب العاصمة ".. إضافة: Advertisements واستهدف طيران التحالف العربي بعدة غارات معسكر الحفا شرق العاصمة.. ومازال التحليق مستمر حتى اللحظة. تحديث مستمر..

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