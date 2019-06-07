شكرا لقرائتكم خبر عن اعلامي مقرب من الانتقالي يكشف عن معلومات حول خلية من الحوثيين في عدن..وهذا هو المسؤول عنها …تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي المقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي صلاح بن لغبر، عن معلومات وصفها بانها هامة حول خلية كبيرة من الحوثيين في عدن،.

وكتب بن لغبر، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: “اكتملت المعلومات تقريبا حول خلية كبيرة من المتحوثين نشطت خلال الأشهر الماضية في عدن وتدربت على شكل دفعات في صنعاء”.

وتابع: “حتى نحصل على كل الخيوط والمعلومات أؤكد أن من يقود الخلية اسمه توفيق المحطوري وهو من يدرب ويستقبل الشباب والبنات ويرسل الأموال والمنسق العام هو عادل موفجة وقائد الخلية في عدن صحفي معروف”.

كما أكد أن ” الخلية كبيرة ولها علاقة بقيادات في الشرعية”