شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة امريكية تكشف عن سعي السعودية سرا الى تطوير اسلحة باليستية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت محطة "سي أن أن" الأميركية عما وصفته بأنه مشروع سعودي يجري بناؤه وسط الصحراء.

وقالت إن المملكة العربية السعودية تعمل على تطوير برنامج سري للصواريخ الباليستية بالتعاون مع الصين.

وأضافت أنه بحوزتها ثلاثة مصادر مختلفة بينت أن السعودية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تطوير البنية التحتية لإنتاج الصواريخ والتقنية الخاصة بها.

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