شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف حوثي خطير يثير ضجة عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبدى محمد على الحوثي، عضو المجلس السیاسي الأعلى للانقلاب، إعترافه بخطأ اجبار المواطنین في المناطق الخاضعة لسیطرة ملیشیاته، بصیام یوم العید (الثلاثاء الماضي).

ووجه الحوثي، دعوة للملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بالانتكاسة التي لحقت الميلشيا من إعلانها أول أيام شوال.

وقال رئيس ما يسمى باللجان الثورية لميلشيا الحوثي الانقلابية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " ننصح المملكة العربية السعودية والدول الاخرى بتشكيل لجنة من جميع رؤساء المراصد في الدول العربية والاسلامية لتنسيق مواعيد الصيام والافطار حتى لا يفترق المسلمون بعد عامهم هذا".

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ويظهر الحوثي بهذه التغريدة في حالة من التناقض والعبث بشعائر الدين والمناسبات المقدسة.

وكانت ملیشیا الحوثي اعلنت ان الثلاثاء الماضي ھو المتمم لشھر رمضان، فیما اعلنت الحكومة الیمنیة الشرعیة والسعودیة ودول عربیة اخرى ان الثلاثاء ھو اول ایام عید الفطر المبارك.

وظھر ھلال شوال بعد مغرب الثلاثاء وشاھده كثیر من المواطنین بالعین المجردة وتداولوا صورا له على كافة منصات التواصل الاجتماعي.