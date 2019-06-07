شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة..أين يقضي أطفال اليمن أيام العيد؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطفال بعمر الزهور ولون الورد، يقضون اعيادهم في أماكن لا تليق ببراءتهم البتة، بعد أن سيق آباهم الى محارق الموت قسرا، في حرب سلالية لا ناقة لهم فيها ولاجمل.

ففي الوقت الذي يذهب أطفال العالم للاحتفال بالأعياد في المنتزهات والحدائق العامة، يذهب أطفال اليمن في مناطق الحوثيين إلى المقابر لزيارة آبائهم القتلى؛ وفقا للدكتور محمد جميح.

وأوضح جميح في نشر على صفحته بالفيسبوك ان عبدالملك الحوثي أرسل آباء هؤلاء الأطفال إلى الموت، وجاء العيد فتحسس الأطفال أولئك الآباء بين الصفائح والتراب.

واضاف جميح: حرمهم هذا المجرم من فرحة العيد مرتين: مرة بتأخيره ومرة بقتل آبائهم في حربه السلالية التي ألبسها ثوب الدفاع عن اليمن.

وأكد جميح أنه لا يمكن لمن أشعل فتيل الحرب أن يثبت دعواه بأنه يدافع عن الوطن، لأنه لو لم يستمر في إشعال الفتيل منذ ٢٠٠٤ لما كانت هناك أصلاً ضرورة للدفاع عن الوطن.

وتداول نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لاطفال اليمن وهم في مقابر مليشيا الحوثي يقضون ايام العيد بحزن ظاهر على محيا براءتهم؛ إنهم ضحايا المليشيا التي لم يرى الشعب اليمني غير الدماء والدمار في عصر سيد الكهف وزبانيته.