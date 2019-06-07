عاجـــل : شاهد اول فيديو للحظة القاء القتبلة على حفل الطفلة ماريا قحطان

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عدن - ياسمين التهامي - هاجم مسلحون مجهولون حفلا فني احيته الطفلة ماريا قحطان بالعاصمة المؤقتة عدن. وقالت وسائل اعلام محلية ان مجهول القى قنبلة صوتية بجوار مكان الاحتفال الذي احيته الطفلة ماريا قحطان وسقط على اثر ذلك طفل قتيل واصابة اخرين ، لكن الفنانه ماريا قحطان سارعت الى النفي على حسابها الرسمي بالفيس بوك ونشرت صورة لها من الاحتفال الذي احيته في عدن وعلقت عليها بالقول بانها بخير ولم تتعرض لأي اذى .

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