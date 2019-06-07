كارثة كبرى ومرعبة لـ" عبدالملك الحوثي " (تفاصيل ماحدث)

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عدن - ياسمين التهامي - لقي أكثر من 26 من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعهم، بينهم ثلاثة قيادات ميدانية ، وجرح عدد آخر في استهداف وحدة مضاد الدروع التابعة لقواتنا المسلحة على تجمع للمليشيات بجبهتي "الفاخر" و"حجر" غرب الضالع. وذكرت مصادر ميدانية في تصريح صحفي رصده " المنارة نت " اليوم، أن أبطال الجيش والمقاومة دمروا عربة بي ام بي واطقم تابعة لمليشيا الحوثي في المعارك التي دارت أمس بجبهات القتال في الضالع. وأوضحت المصادر أن من بين القتلى القيادي الحوثي والمشرف الثقافي للجماعة المدعو "محمود الشرفي"والقيادييين "محمد احمد بجير" قائد غرفة السيطرة والتحكم و"عبدالمجيد البشيري" قائد الإمداد اللوجستي. وأكدت المصادر أن مصرع القيادي الحوثي المدعو "محمود الشرفي" شكل كارثة وخسارة كبيرة لزعيم ميليشيا الحوثي وملالي إيران كونه يلعب دوراً بارزاً في التعبئة والتحشيد والزج بالأطفال والشباب إلى أتون المعارك ، كما أنه يعرف بأسلوبه البارع المنمق المقنع والذي يستخدمه في أمور الشر والتضليل بالذات على شريحة الفقراء وغير المتعلمين وعلى مدار اربع سنوات ونيف يأتي دوره عند كسر وانهيار وفرار عناصر ميليشيا الحوثي في الجبهات ولاسيما جبهة الساحل الغربي التي زارها اكثر من مرة، ونجى بأعجوبة عدت مرات في الحديدة.

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