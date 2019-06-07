شكرا لقرائتكم خبر عن في احدث مفاجأة هذا العام ....السعودية رابع أضخم قوة مدرعات في العالم (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف موقع “غلوبال فاير بور” العالمي المختص في تصنيف الجيوش أن المدرعات إحدى الأسلحة التي يمتلك الجيش السعودي منها أعداداً ضخمةً، والتي تجعل تصنيفها يأتي ضمن أقوى 5 جيوش في العالم في هذا الجانب.

وبحسب الموقع، تمتلك القوات البرية السعودية آلاف المدرعات والدبابات التي تشمل دبابات القتال الرئيسية ومركبات نقل الأفراد المدرعة.

وبينما يحتل الجيش الروسي المرتبة الأولى عالمياً بأكثر من 50 ألف مدرعة تأتي الصين في المرتبة الثانية عالميا بأكثر من 40 ألف مدرعة، متنوعة، تحل بعدها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بأكثر من 39 ألف مدرعة، فيما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة عالميا بأكثر من 11 ألف مدرعة، متنوعة، تليها أكرانيا التي تمتلك ما يزيد على 10 آلاف مدرعة قتالية.

وأوضح الموقع أن السعودية تتصدر أقوى الجيوش من حيث عدد المركبات القتالية المدرعة متفوقة بذلك على تركيا التي تحتل المرتبة السابعة عالمياً بامتلاكها 9500، وإسرائيل التي تحتل المرتبة العاشرة عالمياً بامتلاكها أكثر من 6500 مدرعة متنوعة، وأيضاً على الإمارات العربية المتحدة التي تحتل المرتبة 12 عالمياً بأكثر من 5900 مدرعة قتالية، تليها مصر في المرتبة 13 عالمياً بما يزيد على 5700 مدرعة قتالية متنوعة وأيضاً تتفوق على إيران التي حلت في المرتبة 31 عالمياً متأخرة في هذا الجانب على العديد من دول المنطقة وتمتلك قرابة 2300 مدرعة قتالية.