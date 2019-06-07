شكرا لقرائتكم خبر عن حملة اعتقالات واسعة في السعودية والقبض العشرات بينهم يمنيون (حصيلة أولية+تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت رئاسة أمن الدولة في السعودية من القبض على (54) متهماً بارتكاب قضايا تمس أمن الدولة خلال شهر رمضان المبارك، بعدة مواقع وبعدة تهم مختلفة، من ثماني جنسيات.

بينهم 34 سعودياً و10 يمنيين و3 باكستانيين وهندي وأردني وسيرلانكيان وسوريان ومتهم فلبيني، وما زالوا رهن التحقيقات لمعرفة مدى تورطهم بارتكاب قضايا تمس أمن الوطن وفقا لصحيفة الجزيرة .





الجدير بالذكر أن رئاسة أمن الدولة السعودية تستقبل البلاغات على الرقم المجاني (990) فيما يخص القضايا الأمنية التي تمس أمن الوطن.