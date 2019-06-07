شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع الحوثيين يتوعد التحالف من منطقة حدودية مع السعودية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الدفاع في حكومة الحوثيين [غير معترف بها دولياً]، محمد العاطفي، اليوم، إن قدراتهم العسكرية الدفاعية والهجومية أصبحت قادرة على مواجهة قوى “الغزو الاحتلال” حسب تعبيره، في إشارة إلى التحالف العربي.
جاء تصريح العاطفي، أثناء زيارته التفقدية لمقاتليهم في محور البقع في محافظة صعدة (شمال البلاد) على الحدود مع السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، بحسب ما اوردته وكالة الانباء اليمنية “سبأ” في نسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأوضح العاطفي أن “هذا التطور في القدرات العسكرية بفضل جهود المخلصين في مجال الصناعات العسكرية والتدريب والتأهيل ومسارات إعادة بناء القوات المسلحة في القوى والمناطق والمحاور وعلى مختلف مسارح العمليات”.
وأضاف “لن نقبل باحتلال شبر من الأرض اليمنية وسنحرر كل مكان في هذا الوطن (..) مهما دفع العدو بجحافله ومهما استخدم من ترسانته الحربية وأبواقه الإعلامية التضليلية ومهما انفق من أموال فان اليمن واليمنيين منتصرين”.
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