شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع في قناة تابعة لحزب الاصلاح يصرخ في وجه ضيفه بعد ان كشف سبب تاخر الحسم العسكري واتهم صراحة علي محسن الاحمر والمقدشي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه المحلل السياسي اليمني عادل الأحمدي اتهاما صريحا لنائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر ووزير الدفاع محمد علي المقدشي بتأخير الحسم العسكري؛ الامر الذي سبب إحراجاً لمذيع قناة سهيل التابعة لحزب التجمع اليمني للاصلاح.

واشار الأحمدي إلى أن الاحمر والمقدشي يكذبون على افراد الجيش بان التحالف العربي هو من يتسبب بتأخير الحسم العسكري، واصفا اياهم بالسرق.

وقال الأحمدي ان التحالف لم يقصر في دعم الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته.

وتسبب هذا الحديث بإحراج كبير للمذيع الذي طالب الاحمدي بعدم تقديم اتهامات للمقدشي ، ووقف صامتا لدقائق.

وتشهد معظم جبهات الجيش اليمني مع مليشيا الحوثي هدوء نسبيا باستثناء جبهات محافظتي الضالع وصعدة التي تشهد مواجهات عنيفة بشكل متواصل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مذيع في قناة تابعة لحزب الاصلاح يصرخ في وجه ضيفه بعد ان كشف سبب تاخر الحسم العسكري واتهم صراحة علي محسن الاحمر والمقدشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.