شكرا لقرائتكم خبر عن ”ابن صالح” يوجه كلمة للشعب مساء اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يلقي الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح، مساء اليوم الخميس، خطابا موجها للشعب في أول مداخلة له منذ الغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو، بحسب ما أعلنت وسائل الاعلام الرسمية المحلية.

وأوضح التلفزيون الجزائري ان الخطاب سيبث اعتبارا من الساعة 20,00 (19,00 ت غ) دون الاشارة الى اي تفاصيل عن مضمونه.

وبموجب الدستور تولى بن صالح رئيس البرلمان، رئاسة الدولة بالنيابة في التاسع من نيسان/ابريل بعد أسبوع من استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط الشارع والجيش.

وينص الدستور على ان مدة رئاسته تستمر 90 يوما ينظم خلالها انتخابات رئاسية ويسلم اثرها السلطة الى رئيس منتخب.

لكن المجلس الدستوري وبعد رفضه في الثاني من يونيو ملفي مرشحين خلص الى “استحالة” تنظيم الاقتراع في الرابع من تموز/يوليو.

وعبر تكليف المجلس الدستوري بن صالح “الدعوة” الى انتخابات جديدة، فقد مدد عمليا رئاسته الانتقالية حتى اداء رئيس منتخب جديد اليمين.

وكانت حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير رفضت تنظيم الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز/يوليو وانتخاب خلف لبوتفليقة في اقتراع ينظمه مقربون منه، وطالبت برحيل رموز النظام السابق.

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