شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة فلكية مثيرة "يمكن رؤيتها بالعين المجردة" هذا الشهر - تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن يحتاج محبو الظواهر الفلكية المثيرة إلى شراء معدات خاصة لرؤية حدث فلكي هام يمكن رؤيته بالعين المجردة، في وقت لاحق من شهر يونيو الجاري.



فقد أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أنه في العاشر من يونيو (الاثنين المقبل) سيواجه كوكب المشتري الأرض، وسيكون في أقرب نقطة له من كوكبنا.



وتحدث هذه الظاهرة السنوية عندما يكون المشتري والشمس على خط واحد مع الأرض.





وسيكون ذلك العملاق الغازي (المشتري) مضاء بالكامل بواسطة الشمس مما يجعله أكثر إشراقا ليلا في السماء، بحسب ما ذكر موقع شبكة "سي بي إس" نيوز الأميركية.



إلا أن رؤية الأقمار الأربع الضخمة الخاصة بكوكب المشتري، وهو الأضخم في المجموعة الشمسية، لن يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وسيتحتم على محبي مشاهدة هذه الظاهرة الفريدة استخدام المناظير أو التلسكوبات الصغيرة لتأمين رؤية أوضح، بحسب ما أوضحت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".



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