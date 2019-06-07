شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجـل : اول تغريدة للطفلة ماريا قحطان بعد استهداف حفلها في عدن .. شاهد الصورة التي نشرتها وبماذا علقت عليها !؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الحساب الرسمي للطفلة ماريا قحطان قبل قليل تغريدة طمأن فيها جماهير الفنانة الصغيرة ، نافيا تعرضها لاي مكروة في العاصمة المؤقتة عدن.

وفي تغريدة رصدها موقع صوت المغتربين ، نشر الحساب الرسمي للطفلة ماريا صورة من حفلتها التي احيتها اليوم في عدن

يشار الى ان مدير ملعب الفقيد العلواني بنادي المنصورة الكابتن فهد الصنصوني كان قد اكد انه لاتوجد اي إصابات او قتلى في حادثة رمي القنبلة الصوتية أثناء الحفل الذي أقيم في الملعب بمناسبة العيد ، موضحا بأن الحادث وقع بعيد عن الحفل والغرض تعطيل الحفل، وأن من كان وراء رمي القنبلة الصوتية هو شخص ضعيف النفس والغرض ترهيب الناس في عدن من قبل تلك العناصر التي لايريدوا الخير والامن والإمان لعدن، وأكد ان مفتعل الجريمة النكراء رمى بالقنبلة من بعد وهو على دراجة نارية، على الرغم من الحراسات المشددة لتامين الحفل من قبل القائمين على الملعب.

Advertisements

وأشار الصنصوني إلى أن الأجهزة الأمنية بالمديرية والمحافظة للأسف لم تحرك ساكنا عند سماعهم لخبر الجريمة، مشيرا إلى أن تأمين الحفل الفني تم تأمينه بجهود ذاتية من قبل القائمين على الملعب ، وهناك جهود تبذل لانجاح الحفل الترفيهي الذي يزرع البسمة والفرحة للاطفال والأسر في مثل هذه المناسبات، ولكن للأسف هناك من لايريد لهذه المدينة المسالمة ولاهاليها وسكانها ان يتهنوا بالعيد ويفرحوا بالعيد مثل بقية البشر في ربوع الوطن.

كما قدم الصنصوني الشكر والتقدير لكل ابناء المنصورة وشبابها الذي كانوا عند الموعد وسجلوا موقفهم المشرف في حماية الأسر المتواجد أثناء رمي القنبلة، وقاموا بتهدئة واطمئنان الأسر المتواجده وامنوا خروجهم وسلامتهم ، وهذا موقف طيب يشكرون عليه.