شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية ام كلثوم تشعل السعودية بعد موقف مدير هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة السابق الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، يُثير الجدل والنقاش بسبب معايدته متابعيه في حسابه بـ”تويتر” بأغنية: “يا ليلة العيد آنستينا” لأم كلثوم، وانقسم المغردون بين مرحِّب ومؤيد لها، ومنتقد ومعارض.

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